ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan altı ezmeli kebabı evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır? | Altı ezmeli kebap tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan Altı ezmeli kebap tarifi...
ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?
MALZEMELERİ
- 1 kilo yağılı kıyma
- 6 tane domates
- 10 tane arpacık soğan
- 8 tane yeşil biber acı
- Yarım demet maydanoz
- 2 paket karbonat
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı yağ
- Yarım çay bardağı su
YAPILIŞI
- Öncelikle kıymayı bir kaba alın bir tutam tuz ekliyoruz.
- Daha sonra bir güzel yoğuruyoruz.
- İnce hamur gibi özleşinceye kadar .
- Daha sonra kıyma için şişler oluyor, onları kullanacaksanız bi kasenin içine karbonatları dökün ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.
- Daha sonra elinizi karbonatlı suyla ıslatıp kıymadan bir tutam alarak şişe dizin.
- Bir güzle bastıra bastıra arada elinizi karbonatlı suya batırın dağılmamasını engelliyor.
- Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin.
- Ondan sonra mangalda pişirin.
- Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin .
- Ondan sonra pişen domatesleri soyun.
- Bardak yardımıyla ezin. Üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.
- Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.
- Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.
- Üzerine doğradığınız maydanozları serpin.
__AFİYET OLSUN__