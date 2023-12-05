URFA DÜRÜM TARİFİ - Evde Urfa dürüm yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

Türk mutfağının en sevilen tadı, büyük küçük kimsenin vazgeçemediği lezzet olan Urfa dürüm, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Evde kolay ve pratik şekilde Urfa dürüm yapmak isteyen vatandaşlar için Urfa dürüm nasıl yapılır? Urfa dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023- 12:51