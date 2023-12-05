ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

Türk mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan kebap, dürüm olaarak da yiyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kebabın en sevilen hali Adana dürüm tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki evde Adana dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Adana dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 12:52