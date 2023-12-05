5 ARALIK 2023 DOLAR FİYATI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

5 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Dolar, Euro gibi döviz para birimlerine yatırım yapan vatandaşlar güncel döviz fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. Güncel altın fiyatları da yatırımcısının dikkatini çekiyor. Gram, çeyrek altın kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. 5 Aralık 2023 anlık güncel fiyatları sizler için derledik...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 28,91 (Alış) - 28,97 (Satış)
EURO: 31,29 (Alış) - 31,30 (Satış)
STERLİN: 36,42 (Alış) - 36,60 (Satış)
1 DOLAR = 28,97 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉5 Aralık Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.895,89₺
Gram altın satış: 1.896,18₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.156,00₺
Çeyrek altın satış: 3.198,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.331,00₺
Yarım altın satış: 6.397,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.624,00₺
Tam altın satış: 12.741,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.962,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.158,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.954,00₺
Ata altın satış: 13.077,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Aralık Pazartesi günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.