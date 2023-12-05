5 ARALIK 2023 DOLAR FİYATI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Aralık Pazartesi 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 12:51