Besleyici ve çok lezzetli Antep mutfağı yemeği yiyen herkesin damağında tadını bırakıyor. İster etli ister etsiz tercihe göre değişen bu besleyici yemeği evde yapmak isteyen vatandaşlar araştırıyor. İşte Nohut dürüm tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

NOHUT DÜRÜM TARİFİ - Lezzetin başkenti olarak bilinen Gaziantep'ten tüm Türkiye'ye yayılan nohut dürüm, hem ekonomik olarak hem de karın doyurucu olarak gözde sokak lezzetleri arasında en sevilenlerden oluyor. Peki nohut dürüm malzemleri, püf noktaları ve tarifi nedir? Detaylar haberimizde...

👉Nohut dürün nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet lavaş

👉Yapılışı:

Nohutları haşlayın.

Nohutu bir kaba alarak çatalla ezin.

Tavanıza yağ ve salçayı alarak kavurun.İçine nohutu ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam edin.

Lavaş ekmeğin içine bıçak yardımıyla karışımı sürün.

Soğan ve maydonoz da ekleyip sıkı sıkı dürüm yapın.

Ardından servis edin.

⭐Püf noktası:

Eğer etli olarak yapmayı tercih ederseniz, nohutları haşlarken 500 gram kemikli et ile birlikte haşlayıp, malzemelerinize didiklediğiniz etleri de ilave edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN