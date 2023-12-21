💥SÜPER LOTO SONUÇLARI | MPİ Süper Loto çekilişi sorgulama ekranı 21 Aralık 2023

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '21 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 21 Aralık Perşembe Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 122 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2023- 21:52 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023- 21:52