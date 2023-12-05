Heyecanla beklenen ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES'in son oturumu 19 Kasım tarihinde yapılmıştı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından meraklı bekleyiş sona erdi. ALES sonuçları ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. ALES sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM tarafından 19 Kasım Pazar günü yapılan ALES/3 sonuçları için adayların heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılan sonuçlar için arama motorlarında sorgulanan 'ALES sonuç sorgulama ekranı 2023, ÖSYM ALES-3 sonuç görüntüleme' başlıklarını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA 2023 ALES-3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi sitesinde, 19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 5 Aralık Salı günü adayların erişimine açıldı. Saat 10.00 sıralarında açıklanan sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olarak adayların erişimne sunuldu. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alıyor.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

ÖSYM ALES-3 sonuç görüntüleme ekranı için tıklayın

ALES BARAJ PUANI VAR MI? YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.