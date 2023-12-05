AİLE 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Show TV Aile dizisi yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin başarılı yapımlarından Aile dizisinde bu hafta neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Aile 23. bölümde Hülya'nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya'nın iyileşmesi için ona bir şart koşar: Terapiye başlamak. Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur. Aile 24. yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Aile 24. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicileri etkisi altına alan Aile dizisi geçtiğimiz hafta yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına geçmişti. Aile yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Bu hafta Soykan ailesinin başı hem aile içindeki düşmanlarla hem de dış etkilerle derde girdi. İzleyicileri yine ekrana kilitleyecek olan Aile dizisinin 24. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler haberimizde...

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AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin 23. bölümünde;

Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.

Hülya'nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya'nın iyileşmesi için ona bir şart koşar: Terapiye başlamak. Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur.

Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar. Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.

İlyas ve Bedri'nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan'ın, bu defa Bedri'nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır.

Çift terapisine gitmek konusunda kararlı olan Devin, yeni bir terapist bulur. Bu terapi seansında ilişkilerini iyileştirmek için önce aileleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini anlayan Aslan ve Devin, kendilerini Hülya ile bir akşam yemeğinde bulurlar. O akşam yaşananlar, daha önce görmediğimiz bir Hülya'yı tanımamızı sağlarken; herkes için unutulmaz olacaktır. Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.