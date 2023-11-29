MONEY BAGS TARİFİ - Evinde Money Bags yapmak isteyenler için Money Bags tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...
Money Bags nasıl yapılır?
Malzemeler:
Hamuru için:
- 2,5 su bardağı un
- 2 yumurta
- 3/4 su bardağı su
- Tuz
İç harcı için:
- 200 gram yağsız kıyma
- 2 adet kereviz sapı
- 2 diş sarımsak
- 20 dal Frenk soğanı
- 2 tatlı kaşığı soya sosu
- 2 tatlı kaşığı susam
- 2 tatlı kaşığı esmer şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
Yapılışı:
- İç harcı için 2 tatlı kaşığı sıvı yağı tavada kızdırın.
- Kıymayı ekleyip 5-6 dakika kadar kavurun.
- Kereviz sapını ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın ve kıymaya ekleyin.
- 5 dakika kadar kavurun.
- Frenk soğanının 5 tanesini de ince ince kıyın ve harca katın.
- Soya sosu, susam taneleri ve şekeri de ekleyip karıştırarak 1 dakika daha kavurun.
- Soğuması için kenara alın.
- Hamur için unu tezgaha alıp ortasını havuz gibi açın.
- Bu havuza yumurtaları kırın, tuz ve suyu ilave edin.
- Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak karışımı hamur haline getirin.
- Hamurunuz iyice özleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğurun.
- Hamurunuzu iki parçaya ayırıp yuvarlayarak beze yapın.
- Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamurları mayalanması için bir kenara alın ve 20 dakika dinlendirin.
- Bu sürenin sonunda tezgahı ya da hamur tahtasını unlayıp bezeyi buraya alın.
- Merdane ya da oklavayla böreklik yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.
- Bir kalıp ya da bardak ağzı yardımıyla açtığınız yufkaları yuvarlak kesin.
- Kalan Frenk soğanlarını çok kısa bir süre sıcak suya koyup çıkarın.
- Yuvarlak kestiğiniz hamurların ortasına kıymalı harçtan koyun.
- Kenarlarına fırçayla biraz soğuk su sürüp kese şeklinde katlayın.
- Keselerin ağzını Frenk soğanı ile bağlayın.
- Kalan sıvı yağı tavada ısıtıp hazırladığınız keseleri yağda 3-4 dakika kızartın.
- Kağıt havlunun üzerine çıkarıp yağını çektirin.
- Tatlı acı sos ve sosya sosuyla servis edin.
AFİYET OLSUN