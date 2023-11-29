KHAO PHAT KUNG TARİFİ - Tayland mutfağında çok tüketilen şeylerden biri olan pirinçtir. Khao Phat Kung yemeğinde ise kızartılmış halidir. Tercihe göre değişen fakat genellikle karidesle kombinlenerek sofralarda yerini buluyor. Evde Khao Phat Kung yapmak isteyenler için Khao Phat Kung tarifi haberimizde...
Khao Phat Kung nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 250 gr kuşbaşı tavuk göğsü
- 1 orta boy soğan, yemeklik doğranmış
- 1 adet çin lahanası, doğranmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 su bardağı bezelye
- 2 adet havuç rendesi
- 400 gr pişmiş yasmin pirinç
- 2 yumurta
- 1 yemek kaşığı balık sos
- 1 yemek kaşığı soya sos
- 1 yemek kaşığı Sriracha sos
- 1 yemek kaşığı lime suyu
- 2 dal yeşil soğan, ince doğranmış
Yapılışı:
- Tava ısıtılır ve tavuk, soğan ve çin lahanasının beyaz kısımları 3-4 dakika pişirilir.
- Sarımsak, bezelye ve havuç eklenerek 2 dakika pişirilir.
- Pirinç, çin lahanası eklenerek karıştırılır.
- Soya sos, balık sosu, sriracha, limon suyu ve yeşil soğan eklenir.
- Karıştırılır ve servis edilir.
AFİYET OLSUN