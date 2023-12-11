Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 11 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 11 Aralık Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 11 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 11 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları konularını sizler için derledik.

11 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 11 Aralık Pazartesi saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Kazanan şanslı numaranın sahibi 80.525.552 TL ödülün sahibi oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO 11 ARALIK PAZARTESİ ŞANSLI NUMARALAR

47 - 59 - 27 - 41 - 67 - 36 Joker: 5 SüperStar: 24

ÇILGIN SAYISAL LOTO 9 ARALIK CUMARTESİ ŞANSLI NUMARALAR

9 - 22 - 29 - 53 - 72 - 87 Joker: 58 SüperStar: 12