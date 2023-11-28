Ciğerci gezmeye gerek kalmadan eve kolayca yapılan Arnavut Ciğeri, damak çatlatmaya devam ediyor. Tadını unutturmayan bu yemek sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Arnavut Ciğeri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. "Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?" sorularının cevabı haberimizde..

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ - İsmi ne kadar Arnavut Ciğeri olsa da Türk mutfağına ait olan bu yemek, bir yiyenin bir daha unutamayacağı lezzetler arasına yerini alıyor. İşte yedikçe yediren Arnavut Ciğeri püf noktalarıyla haberimizde...

Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

Malzemeler:

700 gram kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)

1 çay bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz veya pul biber

Kızartma için;

2 çorba kaşığı un (ikinci kez kızartma için)

1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği + 1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı)

Servis için;

Kuru Soğan (Halka doğranmış piyazlık, sumaklı)

Kimyon

Maydanoz (Arzuya göre)

Yapılışı:

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün (benim ciğerimden 2 damla kan aktı sadece). Taze ciğer için lütfen bildiğiniz kasaptan yardım alın.

Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.

Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk. kızartın.

Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın.

İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin…

Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın (1 dk. kadar).

Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin ( 15 dk. kadar).

Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın.

Püf noktaları:

Ciğerinizi asla yıkamayın, zira sertleşir. Küçük doğranması, kızartma esnasında sertleşmesine başka bir etken.

2 kez kısa süreli kızartma yöntemi kurumasını önler, ancak yağın ısısını da yakmadan doğru ayarlamak önemli.

Üzerini kapatarak, dinlendirdiğiniz Arnavut ciğeriniz yumuşacık olacaktır

AFİYET OLSUN