KUZU YÜREK DOLMASI - Sakatat severlerin bayılarak yiyeceği bir yemek olan Kuzu Yürek Dolması, mükemmel iç harcıyla ağız sulandırıyor. Kuzu Yürek dolması son zamanlarda arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Evde Kuzu Yürek Dolması yapılışı haberimizde...
Kuzu Yürek Dolması nasıl yapılır?
Malzemeler:
- Çam fıstık
- 3 yemek kaşığı kuş üzümü
- Maydanoz
- Karabiber
- Tarçın
- Yenibahar
- .2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağıet suyu
- 2yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
Yapılışı:
- Soğanı yemeklik doğrayın, tavada erittiğiniz yağda soteleyin, fıstıkları ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Pirinç, soğan ve fıstıklar kavrulunca suyu, tuzu ve baharatları ekleyin.
- Diğer yandan küçük parçalar halinde doğradığınız yürekleri ayırdığınız yağda kavurup, pişen pirince ekleyin ve son olarak maydanozu ekleyin.
- İstenilen miktarda ufak yürekler alınır. İçleri muhtemel olduğunca inceltilerek oyulur, yıkanır.
- Bir vakit suda bırakılır.
- Diğer tarafta hazırlanan iç pilav oyulan vicdanlara doldurulur.
- Fırına girebilecek bir kaba yerleştirilir
- Bir ölçü su konulur. Üzeri fırın kağıdı veya folyoyla örtülür.
- 200 derecede pişirilir. Yanında iç pilav servis yapılır
AFİYET OLSUN