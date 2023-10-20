SAMSADES TATLISI TARİFİ - İzmir'in meşhur tatlılarından biri olan Samsades tatlısı, tam kıvamlı şerbetiyle ağız sulandırmaya devam ediyor. Tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılayan Samsades tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Samsades Tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 3su bardağıun
- 2su bardağısu
- 1çay kaşığıtuz
Dolgusu İçin:
- 4yemek kaşığıtuzsuz lor peyniri
- 1,5yemek kaşığışeker
- 1çay kaşığıtarçın
Şerbeti İçin:
- 2,5su bardağısu
- 2su bardağışeker
- 1tatlı kaşığıtarçın
- 4-5damlalimon suyu
Üzeri için:
- Antep fıstığı
Yapılışı:
- 2 su bardağını unu bir kaba alın. Tuzu ilave edin.
- 1,5 su bardağı suyu una ilave edin.
- İhtiyatlı olarak un ve su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve merdane yardımıyla unlayarak inceltin.
- İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin.
- 3-4 cm'lik şeritler halinde kesin ve sonra tam ortalarından yatay olarak şeritlerinizi ikiye bölün.
- İç dolgusu için; lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın.
- Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın.
- Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın.
- Şerbet için; Su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın.
- Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin.
- Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbetle buluşturun.
- Kaymakla servis ederek lezzeti hafifletin. İşte bu kadar.
AFİYET OLSUN