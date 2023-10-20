SAMSADES TATLISI TARİFİ - Samsades yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

İzmir'in çoğunlukla Seferihisar ilçesinde yapılan bu şerbetli tatlı, içindeki lor peyniriyle damak çatlatmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin damak tadına uyan bu tatlı, vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Samsades tatlısı nasıl yapılır? İşte Samsades tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023- 14:21