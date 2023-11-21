PATATESLİ ELMALI TAVUK TARİFİ - 🍗Patatesli Elmalı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları..

Tavukların arasına elma dilimleri koyularak yapılan bu lezzetli tarif büyük küçük herkesin damak tadına uyuyor. Patatesli elmalı tavuk tarifiyle doyurucu bir tarif sizleri bekliyor. Bugün ne yapsam diye düşünenler için patatesli elmalı tavuk yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları sizlerle...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 15:41