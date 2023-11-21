SEBZELİ RAVIOLI TARİFİ - İtalya'nın meşhur yemeklerinden sebzeli Ravioli, yiyenlerin bir daha vazgeçemeyeceği tadlardan olmaya devam ediyor. Ravioli'yi evinde yapmak isteyenler, sebzeli Ravioli tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor. İşte merak edilenler ve en lezzetli ve pratik sebzeli Ravioli tarifi...
Sebzeli Ravioli nasıl yapılır?
Malzemeler:
- Havuç
- Bezelye
- Kabak
- Muskat
- Sarımsak
- Krema
- Tuz
- Şeker
- Lor peyniri
Hamuru için;
- 200 g Un
- 2 Yumurta
Yapılışı:
- Havuçları tencerenize dökün, üzerine biraz yağ katıp pişirmeye başlayın
- Bezelyeleri ekleyin, dilerseniz biraz sıcak su ilave edebilirsiniz
- Muskatı içerisine rendeleyin
- Şeker ve tuzu ilave edin
- Kabakları bu karışımın içerisine dökün
- Piştikten sonra karışımı bir kaba boşaltın
- Lor peynirini bu karışıma ekleyip iyice karıştırın
- Tavanıza biraz yağ koyarak rendelediniz sarımsakları içerisine koyun
- Sarımsaklar kokusunu verdikten sonra kremayı ilave edin, piştikten sonra altını kapatın
- Raviolileri hazırlayın.
- Hazırladığınız raviolileri kaynar suda 2-3 dakika pişirdikten sonra kremanın içine atın
- Raviolileri kremanın içerisinde alıp servis edebilirsiniz.
AFİYET OLSUN