ÇİKOLATALI RAVIOLI TARİFİ - İtalya mutfağına ait Ravioli'nin tabi ki tatlı şekilde olanı da var. Çikolatalı Ravioli denememiş olanlar bu tarife. İşte Çikolatalı Ravioli tarifi, malzemeleri ve püf noktası...
Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır?
Malzemeler:
Hamuru İçin:
- 1,5 su bardağı un
- 4yemek kaşığı pudra şekeri
- 1/4su bardağı kakao
- 1tutam tuz
- 1yemek kaşığı sıvı yağ
- 2adet çırpılmış yumurta
Dolgusu İçin:
- 80gram beyaz çikolata
- 80gram bitter çikolata
- 250gram mascarpone peyniri
- 250gram labne peyniri
- 1adet çırpılmış yumurta
- 2damla vanilya aroması
Hamurları Yapıştırmak İçin:
- 1adet çırpılmış yumurta
Frambuaz Sos İçin:
- 2su bardağı dondurulmuş frambuaz
- 2yemek kaşığı nişasta
- 1su bardağı su
- 4yemek kaşığı toz şeker
Süslemek İçin:
- 5adet çilek
- 6adet frambuaz
- 1tatlı kaşığı şeker draje
- 1yaprak taze nane
Yapılışı:
- Bir kasede elenmiş un, pudra şekeri, kakao, tuz, sıvı yağ ve çırpılmış yumurtayı birleştirin ve yoğurduktan sonra dinlendirin.
- Ocakta beyaz ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.
- Ayrı bir kapta mascarpone peyniri, labne peyniri, çırpılmış yumurta ve vanilya aromasını karıştırın.
- Benmari usulü erittiğiniz ve soğuyan beyaz ve bitter çikolatayı labneli karışımın içerisine ilave edin ve karıştırın. Dolgu kremasını en az 2 saat buzdolabında bekletin.
- Frambuaz sos için tüm malzemeleri bir sos tenceresine aktarın ve karıştırarak, koyulaşana kadar pişirin ve soğumaya bırakın.
- Buzdolabında dinlenmiş hamuru unlanmış tezgaha alın.
- Hamuru iki parçaya ayırıp, her birini tezgaha yapışmayacak şekilde, hafif unlayarak ince bir hamur olana kadar açın.
- Buzdolabında katı kıvama gelmiş dolgu kremasını, ince açtığınız hamur parçalarından bir tanesine, aralarında 2 parmak boşluk olacak şekilde sıkma poşeti veya kaşık ile koyun.
- Dolguyu koyduğunuz yerler haricinde kalan hamur kısımlarına fırça yardımıyla çırpılmış yumurtayı sürün.
- Dolgu koyduğunuz hamurun üzerine yavaşça diğer hamuru koyun ve parmaklarınızla yapıştığına emin olun.
- Bir pizza kesici veya bıçak yardımıyla raviolileri kare olacak şekilde kesin. Eğer tırtıklı kesiciniz yoksa çatal yardımıyla şekil verebilirsiniz. Raviolileri, yaklaşık 15 dakika kadar buzlukta sertleşmesini bekleyin.
- Kaynayan suya raviolileri yavaşça koyun ve 5 dakika kadar pişirip, süsleyerek servis edin.
AFİYET OLSUN