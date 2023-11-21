ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - İtalya mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Ravioli, bu kez ıspanaklı dolgusuyla karşımıza çıkıyor. Evde ıspanaklı Ravioli yapmak isteyen vatandaşlar için tarifi haberimizde..
Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 500 gr haşlanmış ıspanak
- 250 ricotta peyniri
- 2 yumurta
- Parmesan peyniri
- Tuz
- Karabiber
Hamur için:
- 500 gr un
- 4 yumurta
- 20 ml zeytinyağı
Yapılışı:
- Öncelikle ravioli içinde kullanacağınız ıspanakları bir tencere de haşlayın. Bu esnada parmesan ve ricotta peynirini küp küp kesin.
- Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın.
- Haşlanmış ıspanakların suyunu iyice süzün. Küçük küçük kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, ıspanak, yumurta, tuz ve karabiber ile raviolinin iç harcını hazırlayın.
- Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın.
- Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına alın. İsteğe göre domates sos veya krema ile tatlandırılabilir.
AFİYET OLSUN