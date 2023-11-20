Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Yağ çekmeyen çıtır Çi Börek yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Eskişehir iline ait Çi börek tescillenmiş bir yemek olarak karşımıza cıkıyor. Adından da belli olduğu gibi diğer böreklerden farkı kıymalı iç harcının çiğ olarak koyulması. Muhteşem tadıyla Çi börek vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte Çi börek tarifi haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 15:51