MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Kasım MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak ve gecenin eleme adayı belli olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? diye arama motorlarından aratıyorlar. Peki, MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef All Star'da eleme adayı kim oldu?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 10:01