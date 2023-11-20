Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 20 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 53 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 15:51