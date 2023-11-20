ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Kasım Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Kasım Pazartesi saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 KASIM ŞANSLI NUMALAR
31 - 33 - 38 - 56 - 67 - 78 Joker:26 SüperStar: 56