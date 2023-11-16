TORTA SUSANNA TARİFİ - Torta Susanna yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

İtalyan mutfağına ait meşhur tatlılardan olan Torta Susanna, büyük küçük herkesin damağını çatlatmaya devam ediyor. Tatlı saatlerinde sevilerek yiyilen Torta Susanna, tadını unutturmuyor. Evinde Torta Susanna yapmak isteyenler için Torta Susanna tarifini sizler için derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023- 15:51