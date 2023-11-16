TORTA SUSANNA TARİFİ
Torta Susanna nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 250 gr un
- Tereyağı 100 gr
- Şeker 150 gr
- 1 Yumurta
- 1 yumurta sarısı
- Kek için kabartma tozu 8 gr
İç krema için:
- Yumurta sarısı 4
- İnek sütlü ricotta 400 gr
- Şeker 150 gr
- Tereyağı 50 gr
- %50 bitter çikolata 150 gr
- Taze sıvı krema 150 gr
- Tereyağı 20 gr
- Bal 1 çay kaşığı
Yapılışı:
- Susanna pastasını hazırlamak için kısa hamurlu hamur işiyle başlayın. Unu ve mayayı bir kaseye dökün, doğranmış tereyağı ve şeker ekleyin, ufalanan bir karışım elde edene kadar elinizle karıştırın, ardından yumurtaları ekleyin ve elinizle tekrar yoğurun
- Karışım şekil almaya başlayınca bir yüzeye aktarın ve elinizle hızlıca işleyin. Homojen bir hamur elde edene kadar. Streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.
- Bu arada kremayı hazırlayın. Yumurta sarılarını ve şekeri bir kaseye dökün ve bunları elektrikli mikserle çırpın. Hafif ve köpüklü olduklarında, iyi süzülmüş ricotta'yı ekleyin.
- Ricotta'yı dahil etmek için çırpma teli ile tekrar çalışın. Tereyağını mikrodalgada 30 saniye ısıtın ve karışıma ekleyin. Kremaya karışana kadar tekrar karıştırın ardından buzdolabına koyun. Hamuru alıp hafif unlanmış zeminde merdaneyle açın.
- Yaklaşık 4 mm'lik düzgün bir kalınlık elde etmeniz gerekecektir. Daha sonra hamuru 24 cm'lik kalıba aktarın ve iyice yapışmasını sağlayın. Daha sonra fazla hamuru 2-2,5 cm kenar kalacak şekilde kesin. 30 dakika boyunca buzdolabına koyun. Bu adım, pişirme sırasında şeklini korumasına yardımcı olacaktır.
- Bu noktada kremayı içine aktarın ve bir spatula ile düzeltin20 21. Önceden ısıtılmış 175° statik fırında 40 dakika pişirin.
- 40 dakika sonra keki fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Bu arada kaplamayı hazırlayın: bitter çikolatayı ince ince doğrayın. Kremayı bir tencereye dökün
- Tereyağını ekleyin, bal ve ısıtın. Kaynayınca ocağı kapatıp çikolatanın içine dökün.
- Spatulayla karıştırın parlak ve homojen bir karışım elde edilene kadar. Ara sıra karıştırarak soğumaya bırakın ve kekin ortasına dökün.
- Pastayı hafifçe eğerek ganajın üzerini tamamen kaplamasını sağlayacaksınız. Servis yapmadan önce birkaç saat buzdolabında bekletin.
AFİYET OLSUN