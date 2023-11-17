KADİFE TATLISI TARİFİ - Kadife tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

Sofraları süsleyen hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan Kadife tatlısının tarifi merak ediliyor. Peki Kadife tatlısı nasıl yapılır? Kadife tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2023- 12:11