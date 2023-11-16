GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ - Gnocchi Alla Romana yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

İtalya'nın meşhur yemeklerinden biri olan ve sevilen tarifler arasında yer alan Gnocchi Alla Romana, büyük küçük herkesin bayılarak yediği tarifler arasında oluyor. Evde Gnocchi Alla Romana yapmak isteyenler için Gnocchi Alla Romana tarifini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023- 14:21