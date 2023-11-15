SOMLOI GALUSKA TARİFİ - Somloi Galuska yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Macaristan'a özgü damak çatlatan Somloi Galuska tatlısı, büyük küçük herkesin hoşuna gidiyor. Somloi Galuska tatlısı vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Somloi Galuska tatlısı nasıl yapılır? İşte Somloi Galuska tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 17:31