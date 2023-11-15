LÜLE KEBABI TARİFİ - Lüle Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nedir?

Azerbaycan mutfağında yapılan ve özellikle misafirler için tercih edilen Türk mutfağının lezzetli yemekleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yaygın olarak kuzu ve dana kıyması karışımı ile yapılan Lüle kebabı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Lüle kebabı nasıl yapılır? - Lüle kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023- 15:51