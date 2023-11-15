ORAMA TARİFİ - Orama yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Farklı lezzetler denemek isteyenler için tam tadında Orama, görüntüsüyle göz doyuran zengin malzemeleriyle de karın doyuruyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Orama nasıl yapılır? Orama malzemeleri nelerdir?" diye aratılan meşhur Orama tarifini haberimizde sizler için derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 17:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023- 17:31