DOĞRAMA TARİFİ - Doğrama yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Tandır ekmeğiyle hazırlanan bu tarif, yeni koyun eti ya da dana eti ile lezzetlendirilir. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Doğrama vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasına girdi. Evde Doğrama yapmak isteyenler için Doğrama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023- 15:51