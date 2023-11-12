Süper Loto çekildi! Süper Loto sorgulama ekranı! 12 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Kasım 2023 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 36 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2023- 22:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023- 22:01