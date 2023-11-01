KELEDOŞ TARİFİ - Keledoş yapılışı, malzemeleri ve püf nokaları...

Özellikle Van yöresinde sıkça yapılan mehşur lezzetlerinden olan Keledoş, tüm Türk mutfağında kendisine geniş yer bularak tadanları kendisine hayran bırakıyor. Evinde, kendi mutfağında yapmak isteyenler arama motorlarında 'Keledoş nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte kadayıf dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 12:11