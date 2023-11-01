KARS KETESİ TARİFİ - Kars Ketesi yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Kars'ın meşhur yemekleri arasında yer alan Kete, Türk mutfağında favori lezzetlerde üst sıralarda olmaya devam ediyor.. "Kete nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı haberimizde.

KARS KETESİ TARİFİ - Kars yöresinde ait, ağıza alır almaz dağılan iç harcıyla favori lezzetler içinde yer alan Kete, çay sofralarının vazgeçilmez tadları arasında yer alıyor. Evde Kete yapmak isteyen vatandaşlar tarafından son zamanlarda en sık araştırılan Kars Ketesi tarifi haberimizde...

Kars Ketesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

1 kilogram un

1,5 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tuz

2 paket maya

2 adet kesme şeker

Yağı için:

1,5 paket tereyağı(375 gram)

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

125 gram margarin

1/2 su bardağı zeytinyağı

İç katmanı için:

550 gram un

1,5 su bardağı sıvı yağ(eritilen yağların karışımı)

Üzerine:

2 adet yumurta

Yapılışı:

Süt, su, maya, tuz, şeker ve unu yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık 1 saat mayalandırın. Bu arada yağları bir tencereye alın ve erimesini sağlayın. Eriyen yağın üzerindeki köpüğü mutlaka alın.

İçi içinse o yağ karışımından 1,5 bardak alıp bir kaseye dökün ve 550 gr un ile karıştırın. 3 parçaya ayırıp bekletin.

Diğer kalan yağı hamuru yağlamak için kenarda bekletin. Mayalanan hamurdan 3 beze yuvarlayın ve oklavayla açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkaların üzerine bir kaşık yardımıyla sıvı yağ serpin.

Diğer iki kenarı da aynı şekilde kapatıp kare haline getirin. Ortasına soğuyan unlu içten 1 top koyun. Önce köşelerini sonra kenarlarını ortada birleştirerek keteyi toparlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün.

240 derecede 8-11 dakika pişirin. Fırın tepsisini en alta koyun, altı da nar gibi kızarsın.

AFİYET OLSUN