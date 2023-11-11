Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '11 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 11 Kasım Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
11 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 11 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
11 KASIM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
24-30-56-60-63-85 Joker: 34 SüperStar: 18
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