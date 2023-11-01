DOĞABA TARİFİ - Doğaba yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait bu yemek özellikle Hakkari'de düğün, mevlit, cenaze gibi özel günlerde yapılıyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Doğaba vatandaşlar tarafından en çok araştırılan tarifler arasına girdi. Doğaba nedir? Nasıl yapılır? sorularının cevapları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 10:11