KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf Dolması yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

Kadayıf Dolması, Erzurum'dan çıkıp tüm Türkiye'ye yayılan ve lezzetiyle büyük küçük herkesin damağını çatlatan tatlılar arasında yer alıyor. En sevilen şerbetli tatlılar arasında yer alan Kadayıf Dolmasını evinde, kendi mutfağında yapmak isteyenler arama motorlarında 'Kadayıf Dolması nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte kadayıf dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 12:12