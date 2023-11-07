İzmir mutfağının meşhur yemeklerinden olan İzmir Köfte, büyük küçük herkesin damağınd tadını bırakmaya devam ediyor. Sofralarını İzmir Köfteyle şenlendirmek isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'İzmir Köfte tarifi, İzmir köfte yapılır? İzmir Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

İZMİR KÖFTE TARİFİ - Türk mutfağının meşhur yemeklerinden olan köfte dört bir yanda farklı tariflerle sofralarımızda yer buluyor. Bu tariflerden biri de İzmir Köfte. Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan bu lezzet, vatandaşlar tarafından son zamanların en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki İzmir Köfte nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

İzmir Köfte nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Köfteler İçin:

500 gram dana kıyma (köftelik)

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1/2 adet bayat ekmek içi

1/2 çay bardağı maden suyu

1 adet yumurta

1/4 adet maydanoz (sadece yaprakları)

1,5 çay kaşığı tuz

1 tutam kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

Diğer Malzemeler İçin:

4 adet patates

4 adet biber

2 adet domates

Sosu İçin:

1 yemek kaşığ domates salçası

1 su bardağ domates rendesi

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Pişirmek İçin:

2 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Yapılışı:

Köfte için bayat ekmek içini maden suyu ile ıslatın, suyunu sıkın. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın, maydanoz yapraklarını ince ince doğrayın ve sarımsağı ezin.

Derin bir kasede köfte malzemelerini birleştirin, yoğurun ve buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Patatesleri soyun iri dilimler halinde kesin, yıkayın, kurulayın ve sadece dışları renk alana kadar sıvı yağda kızartın. Kızaran patatesleri havlu kağıt üzerine çıkartıp hafifçe tuzlayın.

Köfte harcını dolaptan çıkartın ve ellerinizi ıslatıp ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın, patatesler aynı boyda olacak şekilde elinizde şekil verin.

Tavada tereyağını kızdırın ve köftelerin dışları renk alana kadar kızartın. Dışları kızaran köfteleri kenara alın.

Aynı tavada kalan yağın içinde önce salça ve domates rendesini kavurun. Sıcak su ve baharatları ekleyip bir taşım kaynatın.

Orta boy fırın tepsisini bir patates bir köfte olacak şekilde doldurun. Biberleri ve domatesleri de iri parçalar halinde boşluklara ya da aralara yerleştirdikten sonra sosu tepsideki tüm ürünlerin üstüne gelecek şekilde gezdirin.

200 derecelik sıcak fırında yemeği üstü kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

İzmir köfteyi sıcak olarak servis edin.

Püf Noktası:

Fırınlamadan önce köfte ve patatesleri kızartmanız daha iyi pişmeleri açısından yardımcı olur.

AFİYET OLSUN