BURSA PİDELİ KÖFTE TARİFİ - Pideli Köfte yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Akşam sofralarının vazgeçilmezlerinden ve pratik yapımının yanı sıra damak çatlatan lezzetiyle de gönülleri fetheden Pideli Köfte için arama motorlarında araştırılan Pideli Köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 17:11 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023- 17:11