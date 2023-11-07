Tarifi Bulgaristan göçmenlerine dayanan Bursa'nın İnegöl ilçesinden ismini alan bu tarif büyük küçük herkesin damak tadına uyuyor. Kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur İnegöl Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

İNEGÖL KÖFTE TARİFİ - Bursa'nın yöresel lezzetlerinden olan İnegöl Köfte, kendine has tarifiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı İnegöl Köfte tarifini araştıranlar için İnegöl Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

İnegöl Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

800 gram dana döş kıyma

200 gram orta yağlı kuzu kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

10 gram karbonat

10 gram tuz

Yapılışı:

800 gram dana döş ve 200 gram orta yağlı kuzu kıymayı karıştırma kabına alın.

Kıymaya, 2 adet rendelenmiş kuru soğan, 1'er tatlı kaşığı tuz ve karbonatı da ekledikten sonra karışım macun kıvamına gelene kadar yaklaşık 10-15 dakika güzelce yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcını üzerini kapatın ve en az 3 saat kadar buzdolabında bekletin.

Pişirme işlemi öncesinde köfte harcını dolaptan çıkartın ve üzerine yağlı kağıt koyup, merdaneyle dikdörtgen şeklinde açın.

Pişirme kağıdını üzerinden çıkarıp, keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince dikdörtgenler kesin.

Orta ateşte, kızgın bir tavada ters yüz ederek kızartın.

Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN