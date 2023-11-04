TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 113. bölümüyle izleyicilerin karşısına yer alacak. TRT 1'in en sevilen dizileriden biri olan Gönül Dağı, her bölümü ile büyük beğeni topluyor ve yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Gönül Dağı 113. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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GÖNÜL DAĞI 113. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 113. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 113. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 113. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir?

Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar. Erkan, Yeşim'i nereye götürecektir?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 113. bölüm fragmanı izle