YENİ GELİN BAKLAVASI TARİFİ
Yeni gelin baklavası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 paket hazır baklavalık yufka
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 çay bardağı hindistan cevizi
Sosu için:
- 2 yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 1 su bardağı şeker
- 1 buçuk su bardağı su
- Limon
Yapılışı:
- Öncelikle şerbeti hazırlayın. Küçük bir tencere şeker ve suyu alın ve kaynatın.
- Kaynamaya başlayınca 3-4 damla limon damlatın ve üç dört dakika sonra altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Yufkaların birini alıp tezgaha serin ve üzerine ceviz ve hindistan cevizinden serpin.
- Daha sonra iki el ile tutup büzün ve enine tepsiye dizin. Tepsi dolana kadar aynı işlemi yapın.
- Tepsi dolduktan sonra da sosu hazırlayın. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpın.
- Daha sonra diğer malzemeleri eklin ve karıştırın.
- Hazır olan sosu tepsinin her yerine gelecek şekilde dökün ve önceden ısıtılmış fırında alt ve üstü kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra tatlıyı dilimleyin ve üç dört dakika sonra soğuk olan şerbeti üzerine dökün.
AFİYET OLSUN