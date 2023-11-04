Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Kasım Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
4 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
30 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6-34-46-66-71-83 Joker:42 SüperStar:77
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