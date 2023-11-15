Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 15 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '15 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 15 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 48 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 22:31