En sevilen sebzeler arasında üst sıralarda yer alan patlıcanın en güzel hali bu tarifte. Patlıcan sevenlerin bayılarak yediği Karnıyarık, kıymalı iç harcıyla damak çatlatıyor. Evde Karnıyarık yapmak isteyen vatandaşlar için "Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık malzemeleri nelerdir?" sorularının cevabını haberimizde derledik.

KARNIYARIK TARİFİ - Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Karnıyarık, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor. Karnıyarık sevenlerin ve denemek isteyen vatandaşlar için en güzel Karnıyarık tarifini haberimizde derledik...

Karnıyarık nasıl yapılır?

Malzemeler:

6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin.

İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın.

Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.

Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın.

Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.

Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.

Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.

Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de pişecektir.

AFİYET OLSUN