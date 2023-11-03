PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - Pirinç Pilavı yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

İster şehriyeli ister şehriyesiz mis gibi tereyağlı pirinç pilavı sofraların gözdesi olmaya devam ediyor. Çatala kaşığa tane tane gelen bembeyaz bir pirinç pilavı tarifi için vatandaşlar arama motorlarında "Pirinç Pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavının püf noktaları nelerdir?" sorularını aratıyor. En kolay ve pratik tarifiyle haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023- 11:31