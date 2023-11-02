TAHİNLİ KATMER TARİFİ | Tahinli kaymaklı katmer malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan, kat kat yapısıyla tadına bakanları kendisine hayran bırakan, içindeki antep fıstığıyla üzerindeki kaymağın birleşimiyle hem hafif hem de doyurucu bir tatlı olan katmer, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Tahinli kaymaklı katmer nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023- 15:41