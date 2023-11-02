PARMIGIANA ALLA NAPOLETANA TARİFİ - Parmigiana Alla Napoletana yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

İtalyan mutfağının mükemmel lezzetlerden olan Parmıgıana Alla Napoletana, yedikçe yediren damak çatlatan bu lezzet vatandaşlar tarafından son zamanların en sık araştırılan yemeklerinden biri oldu. Tarifini kendi mutfağında denemek isteyen vatandaşlar için malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 12:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023- 12:41