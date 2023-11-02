GÜLLAÇ TARİFİ | Ev yapımı güllaç tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Geleneksel Türk mutfağına özgü, kadife dokusu, bol süt oranı ve kat kat incecik yapraklarının üzerindeki vişnesi ile Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan güllaç tatlısı, bu yıl da iftar masalarındaki yerini aldı. Mutfakta marifetlerini konuşturmak isteyenler de Güllaç tarifi için araştırmalara başladı. İftara yetişecek pratif ve ev yapımı güllaç tarifini haberimizde sizler için derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023- 15:41