EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ - Ülkemizin dört bir yanında çeşitli sebzelerle yapılmaktadır. Kurutulmuş biber ve patlıcanla hazırlanan bu damak çatlatan lezzeti evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Kuru dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
Ekşili kuru dolma nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 12 adet kuru patlıcan
- 12 adet kuru dolmalık biber
- 1 su bardağı baldo pirinç
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet küp şeker
- 1 adet rendelenmiş domates
- 1 çay kaşığı taze nane
- 4-5 dal maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı sumak
Sosu için:
- 1 su bardağı kaynar su
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Patlıcan ve biberleri iyice yıkayıp suda 10-15 dakika kaynatıp soğuk suya alıp süzün.
- Soğanı ufacık doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Pirinç, baharat ve salça sıra ile ilave edin.
- Domates rendesi ilave edin ve 1-2 dakika kavurup 1/2 su bardağı su ilave edin ve kapağı kapalı 5 dakika kadar pişirin.
- Amaç hafif pirinci öldürmek pişirmek değil. Hazır olunca bir kaba alıp nar ekşisi, limon suyu, taze nane ve maydanoz ilave edin.
- Patlıcan ve biberleri bir parmak kalacak şekilde harç ile doldurun. Tencereye patlıcanları dizin. Üzerine biberleri dizin. Onları kaynattığınız sudan 1 buçuk su bardağı ısıtıp süzün.
- İçine diğer malzemeleri ekleyin ve dolmaların üzerine sosu dökün. Tencere boyundan ufak bir tabağı ters çevirin ve üzerine yerleştirin.
- Kapağı kapalı, içi hazır olana kadar pişirin.(yaklaşık 45 dakika)
- Ocağı kapatın ve tencerede dolmaları soğumaya bırakın. Sonra buzdolabına kaldırın.
AFİYET OLSUN