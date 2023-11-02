EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ - Ekşili Kuru Dolma yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Zeytinyağlı kuru dolma ya da kıymalı kuru dolma şeklinde farklı çeşitleri olan kuru dolma, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Bazen ipe dizilerek kurutulan biber ve patlıcanlardan bazense çarşı pazardan alınan çeşitli sebzelerden hazırlanan kuru dolma hakkında arama motorlarında araştırılan Kuru dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 12:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023- 12:41