Közlenmiş biberler kullanılarak yapılan bu çorba büyük küçük herkesin hoşuna gidiyor. Biber çorbasının methini duyanlar evinde bu tarifi denemek isterken arama motorlarında 'Biber çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Biber çorbası tarifi...

BİBER ÇORBASI TARİFİ - Harika bir başlangıç olan çorbanın bir de biberlisini deneyin. Sıcacık Biber çorbası kış ayları gelirken en çok yemek istenilen yemeklerden biri olmaya devam ediyor. Vazgeçilmez sebze olan kırmızı biber çorbasını yapmak isteyenler arama motorlarında 'Biber çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Biber çorbası nasıl yapılır?

Malzemeleri:

2 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı süt

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kırmızı biberleri dilerseniz fırında dilerseniz ocakta közleyin.

Tabanı geniş bir tencereye unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayın ve sıvı yağı ile bilikte tencereye aktarın. Karıştırın.

6 su bardağı sıcak suyu yavaş bir şekilde ekleyin. Karıştırın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynayıp, bir süre piştikten sonra blender ile çorbayı ezin.

Yarım su bardağı sütü ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya bırakın.

Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın ve servis edin. Dilerseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz

AFİYET OLSUN