ZEYTİNYAĞLI AYVA DOLMASI TARİFİ - Zeytinyağlı Ayva Dolması yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Genellikle tatlılarda ve reçellerde değerlendirilen ayva farklı bir tarifle sofraları güzelleştirmeye devam ediyor.Osmanlı mutfağından bu zamana kadar gelen Zeytinyağlı Ayva Dolması, lezzetiyle herkesi büyülüyor. Son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan Zeytinyağlı Ayva Dolması tarifini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023- 09:31