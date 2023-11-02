ZEYTİNYAĞLI AYVA DOLMASI - Genellikle tatlılarda kullanılan ayvayı hiç böyle denemediyseniz yapınca bayılacaksınız. Türk mutfağının özel lezzetleri arasında yer alan Zeytinyağlı Ayva Dolması'nı sizler için haberimizde derledik.
Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 eşit büyüklükte ayva
- 2 patates
- 8~10 arpacık soğan
- 4 diş sarımsak
- 2 havuç
- 1 su bardağı dondurulmuş bezelye
- 2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- Yarım su bardağı sıcak su
- 20 gr lohusa şekeri (veya 2 su bardağı az şekerli vişne suyu)
- Birkaç dal dereotu
- Tuz
Yapılışı:
- Ayvaları soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını temizleyip çekirdeklerini ayırın. Kararmaması için limonlu suda bekletin.
- Patatesleri soyup parizyen kaşıkla top şeklinde kesin. Havuçları temizleyip top şeklinde kesin. Arpacık soğan ve sarımsakları soyun. Bezelyeleri hafif haşlayıp süzün.
- Suyu tencerede kaynatın. Lohusa şekeri ve ayırdığınız ayva çekirdeklerini ilave edip şeker eriyene ve su kırmızı renk alana kadar karıştırın. Ocaktan alıp ılıtın. Ayvaları ekleyip rengi dönene kadar bekletin.
- Tencerede 1 bardak zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsağı ilave edip soteleyin. Havuçları ekleyin. 4-5 dakika soteleyip sırasıyla patates ve bezelyeyi ilave edin. Tuz, limon suyu ve yarım bardak sıcak su ekleyin.
- Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ayvaları süzüp yayvan bir tencereye alın. Üzerine havuçlu ve arpacık soğanlı malzemeyi paylaştırın.
- Kalan zeytinyağı ve sıcak suyu tencerenin kenarından ilave edip kapağını kapatın. 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Dereotu dallarıyla süsleyip servis yapın.
AFİYET OLSUN