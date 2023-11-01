Trabzonspor formalı çocuğa çirkin saldırı! Tedavi altında

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı. Acılar içinde kıvranan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu ise öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı. Acılar içinde kıvranan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu ise öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.

ÖNCE ÇOCUKLARIN YANINA YAKLAŞTI

Kimliği henüz belirlenemeyen bisikletli bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki bir çocuğun yanına yaklaştı.

Ardından cebinden çıkardığı biber gazını, çocuğa sıktı.

ACI İÇİNDE KIVRANDI...

Neye uğradığını şaşıran talihsiz çocuk, acı içinde kıvrandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olduğu ortaya çıktı.

TRABZONSPOR FUTBOL OKULU'NDAN AÇIKLAMA: BİR AN ÖNCE YAKALANSIN!

Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine hakaret edilerek yüzüne biber gazı sıkıldığı vurguladı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.