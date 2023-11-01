Trabzonspor formalı çocuğa çirkin saldırı! Tedavi altında
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Trabzonspor formalı çocuğa çirkin saldırı! Tedavi altında
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına F.Bahçe'ye hazırlanıyor! Fırtına F.Bahçe'ye hazırlanıyor! 12:55
Fred ve Becao sahalardan ne kadar uzak kalacak? Fred ve Becao sahalardan ne kadar uzak kalacak? 12:48
Hamburger iddiası doğru mu? İşte Ndombele gerçeği Hamburger iddiası doğru mu? İşte Ndombele gerçeği 12:28
G.Saray Yalçın Granit'i andı G.Saray Yalçın Granit'i andı 12:11
Efsane golcü açıkladı! Zaniolo Aston Villa'da kalacak mı? Efsane golcü açıkladı! Zaniolo Aston Villa'da kalacak mı? 11:50
Polonya'dan bomba iddia! Szymanski'nin yeni takımı... Polonya'dan bomba iddia! Szymanski'nin yeni takımı... 11:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Fred, Becao ve Samet açıklaması! F.Bahçe'den Fred, Becao ve Samet açıklaması! 11:06
Uğurcan Çakır: İstanbul'a kazanmak için gideceğiz! Uğurcan Çakır: İstanbul'a kazanmak için gideceğiz! 11:03
Kartal'dan radikal karar! Stoperde o ismi oynatacak Kartal'dan radikal karar! Stoperde o ismi oynatacak 10:17
İşte F.Bahçe'ye şampiyonluğu getirecek yıldız İşte F.Bahçe'ye şampiyonluğu getirecek yıldız 10:10
G.Saray'da büyük pişmanlık! G.Saray'da büyük pişmanlık! 10:00
G.Saray'da Ndombele krizi! Haberi duyanlar şoke oldu G.Saray'da Ndombele krizi! Haberi duyanlar şoke oldu 09:20
SON DAKİKA